По словам военного эксперта Виктора Литовкина, Россия создает в Сумах зону безопасности с целью уберечь мирные города от БПЛА и снарядов украинской армии. Об этом сообщает Life.ru.

Он пояснил, что в связи с этим глубина указанной зоны безопасности должна быть не меньше 50–60 километров.

По мнению эксперта, сегодня киевский режим вывозит мирное население из Сум, однако делает это не только для безопасности, несмотря на то что российская армия не наносит удары по гражданским объектам.

Ранее в Госдуме сделали грозное предупреждение Киеву после удара ВСУ по Курску.