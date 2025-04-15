В Госдуме сделали грозное предупреждение Киеву после удара ВСУ по Курску

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с Инфо24 рассказал , что ждет украинскую армию за удар по Курску.

Серия ударов по гражданским объектам в Курске не останется безнаказанной, уверен депутат. По его мнению, Россия даст жесточайший ответ на атаки. Заварзин также отметил, что цель у противника была одна — сорвать мирное урегулирование украинского кризиса.

«Зеленский и его приспешники хотят показать Западу, что киевский режим не сдается и готов продолжать противостояние с Россией. Они хотят заручиться поддержкой Европы и продолжить получать военную и финансовую помощь со стороны европейских государств», — пояснил Заварзин.

Парламентарий считает, что Россия должна поднять вопрос об обстрелах ВСУ на переговорах с США, чтобы вынудить Штаты оказать давление на Киев. По-другому, как уверен депутат, нельзя. Кроме того, он считает, ВС РФ вправе на ответ, как это было на днях в Сумах.

Ранее в США озвучили радикальные требования к Трампу по Украине.