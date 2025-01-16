Украинская военная разведка обещала военнослужащим РФ миллион долларов за оставление позиций в Горловке в ДНР, тем не менее военная контрразведка ФСБ сорвала данные планы. По словам военного эксперта Андрея Марочко, подобное происходило и раньше. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Он уточнил, что с 2014 года приезжали к ополченцам представители определенных формирований Незалежной и тоже предлагали какие-то материальные блага в обмен на то, чтобы мы их либо выпустили с окружения, либо еще какие-то моменты обсуждались. Если учесть тот факт, кто руководит сегодня киевским режимом, то нет сомнений, что подобные акции вложены в бюджет, поступающий Киеву от США и прочих западных стран.

По мнению эксперта, в зоне спецоперации зафиксирован еще ряд случаев, когда благодаря оперативной игре российских спецслужб Россия на самом деле зарабатывала на украинских разведорганах при получении авансов, но, естественно, эти деньги уже использовались во благо нашей победы.

Ранее депутат Романов заявил, что киевский режим пошел на дешевые попытки добиться успеха на поле боя.