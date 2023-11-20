Военный эксперт Марочко заявил, что ВСУ из последних сил стараются добиться даже малых результатов

По словам военного эксперта Андрея Марочко, российская армия за минувшую неделю продвинулась вперед по нескольким направлениям, в то время как ВСУ пытаются атаковать из последних сил, применяя дроны для ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что потери у украинской армии стали значительно расти. Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий западная техника грузнет в черноземах.

По мнению эксперта, расширилось наступление Вооруженных Сил РФ на Донецком и Купянском направлениях.