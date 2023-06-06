Военный эксперт Никулин рассказал о последствиях теракта ВСУ с «грязной бомбой»
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
По данным Центра общественных связей ФСБ, украинская разведка планирует проведение терактов с применением «грязной бомбы» на территории РФ. Военный эксперт Игорь Никулин рассказал о вероятных последствиях данного радиоактивного теракта. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что на месте взрыва такой бомбы может появиться второй Чернобыль.
По его мнению, источником такого загрязнения может стать обычная ракета с содержимым в виде радиоактивных отходов.
Никулин пояснил, что характер и масштаб загрязнения, а также возможность его быстрого устранения зависим от мощности взрыва и от объема радиоактивных материалов.
Эксперт подчеркнул, что это лишний раз доказывает то, что украинскую армию следует гнать как можно дальше от границ с РФ.