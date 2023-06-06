По данным Центра общественных связей ФСБ, украинская разведка планирует проведение терактов с применением «грязной бомбы» на территории РФ. Военный эксперт Игорь Никулин рассказал о вероятных последствиях данного радиоактивного теракта. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что на месте взрыва такой бомбы может появиться второй Чернобыль.

По его мнению, источником такого загрязнения может стать обычная ракета с содержимым в виде радиоактивных отходов.

Никулин пояснил, что характер и масштаб загрязнения, а также возможность его быстрого устранения зависим от мощности взрыва и от объема радиоактивных материалов.

Эксперт подчеркнул, что это лишний раз доказывает то, что украинскую армию следует гнать как можно дальше от границ с РФ.