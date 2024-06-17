По словам военного эксперта Михаила Онуфриенко, в зоне спецоперации российская армия в минувшие дни продолжала продвигаться на многих направлениях: освобождены ряд населенных пунктов на Запорожском направлении, в ДНР. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что после очеретинского прорыва российские войска расширяют свои контролируемые территории и на запад, и на север. Однако у украинской армии не осталось резервов, которыми он могли бы закрыть эти направления.

По мнению эксперта, все резервы были в начале прошлого месяца брошены на Харьковское направление, к тому же там была политическая составляющая, всегда довлеющая над киевским режимом. По сути, ВСУ необходимо было перед конференцией в Швейцарии показать успех, что наше наступление, о котором все на Западе писали, ликвидировано. Тем не менее им всего лишь удалось стабилизировать линию фронта. Бои идут в Волчанске, при этом наши войска медленно продвигаются вперед. На Купянском направлении Вооруженные Силы РФ широким фронтом продвигаются вперед, хотя и не быстро, однако это широкий фронт, который постепенно приближается к Купянску.