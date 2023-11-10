В одном из бельгийских СМИ появилась статья о том, что последней надеждой Владимира Зеленского являются обещанные западными странами истребители F-16, однако это не поможет украинской армии на поле боя. По словам военного эксперта Алексея Подберезкина, появление F-16 в зоне спецоперации бессмысленно по нескольким причинам. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что у Незалежной отсутствуют пилоты такого класса, как и нет тех, кто обслуживает эти машины.

По мнению эксперта, при этом следует учитывать и наличие у России весьма эффективной системы ПВО.

Он добавил, что этот истребитель станет уничтожаться таким же образом, как и МиГ-29, то есть на раз-два.