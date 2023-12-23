Руководитель одной из украинских компаний заявил, что Москва сорвала закупку Киевом истребителей за рубежом, сделка якобы не состоялась на фоне действий российских дипломатов. Военный эксперт Алексей Подберезкин пояснил, почему Незалежной трудно обзавестись истребителями. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, уничтожение украинской техники приняло колоссальные масштабы.

Эксперт добавил, что легкие истребители F-16 по сути ничем не отличаются от МиГ-29, используемые украинскими военными в настоящее время.

По его мнению, также и размещение подобных самолетов вызывает массу проблем – украинские аэродромы и взлетно-посадочные полосы не готовы, отсутствует персонал, который стал бы их обслуживать. Кроме того, это был бы очень значительный расход американских финансов.