Хачанов назвал особенность в игре Зверева, которая раздражает всех соперников

Российский теннисист Карен Хачанов после поражения в полуфинале US Open от представителя Германии Александра Зверева указал на особенность игры соперника, которая раздражает всех игроков Тура.

Хачанов уступил Звереву в упорной борьбе (3:6, 6:7, 6:7) и не смог впервые в своей карьере выйти в финал турнира Большого шлема.

Россиянин указал, что Зверев слишком долго готовится к выполнению подачи, и это сбивает с настроя принимающего игрока.

«Что касается того, как он набивает мяч перед подачей, это явно раздражает не только меня. Многим игрокам это доставляет дискомфорт, потому что уходит много времени. Ты не знаешь точно, когда готовиться к подаче. Ты уже готов, а он внезапно отбивает мяч еще 12 раз. Затем тебе снова приходится делать сплиты и готовиться заново. И так происходит практически в каждом розыгрыше», — рассказал Хачанов.

При этом российский теннисист подчеркнул, что не может возражать против такой манеры, если она не противоречит правилам. Если же Зверев не укладывается в отведенный лимит времени, то он получает предупреждение от судей.

Александр Зверев вышел в свой третий подряд финал мейджора. В этом году 29-летний немец впервые выиграл турнир Большого шлема — «Ролан Гаррос». В финале US Openон сыграет с победителем матча между двумя американскими теннисистами — Фрэнсисом Тиафу и Беном Шелтоном.