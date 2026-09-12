Двое в больнице, один погиб: ДТП на федеральной трассе Хабаровск — Владивосток
Начинающий водитель устроила лобовое ДТП на трассе Хабаровск — Владивосток
На федеральной трассе Хабаровск — Владивосток произошла смертельная авария. Молодая девушка за рулем «Ниссан Тиида Латио» выехала на встречную полосу и столкнулась с внедорожником. Один человек погиб, двое госпитализированы. Об этом пишет РИА Новости.
ДТП случилось утром в субботу на 124-м километре автодороги А-370 «Уссури» в Вяземском районе. За рулем «Ниссан» находилась девушка 2002 года рождения. Ее водительский стаж — менее месяца.
В результате лобового столкновения пассажирка «Ниссан» получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте.
Водитель «Ниссан» и пассажир «Митсубиси Паджеро» доставлены бригадой скорой в приемное отделение больницы. Об их состоянии не уточняется.
Госавтоинспекция Хабаровского края устанавливает обстоятельства происшествия.
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