Военный эксперт Подберезкин считает, что в Североатлантическом альянсе думают, что против России все средства хороши
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Генсек НАТО заявил, что военный блок должен продемонстрировать свой ядерный арсенал. По словам директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберезкина, Североатлантический альянс резко ужесточает риторику из-за своей торопливости. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что их решение логично, потому что продиктовано очевидным поражением в Незалежной, поэтому государства западной коалиции применяют все инструменты с целью оказать на Россию давление.
По мнению эксперта, западные государства стараются давить на Москву по всем направлениям. Это и политико-дипломатическое давление в виде недавнего саммита в Швейцарии, это и давление на Москву странами Большой семерки, и закручивание гаек в отношении экономических и торговых партнеров нашей страны. Таким образом, для Запада них все средства хороши, им важно оказать силовое давление на Москву для снижения энергетики своего наступления на украинские войска, и спасения тем самым Киев от военного разгрома.