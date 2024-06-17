Военный эксперт Подберезкин считает, что в Североатлантическом альянсе думают, что против России все средства хороши

Он отметил, что их решение логично, потому что продиктовано очевидным поражением в Незалежной, поэтому государства западной коалиции применяют все инструменты с целью оказать на Россию давление.

По мнению эксперта, западные государства стараются давить на Москву по всем направлениям. Это и политико-дипломатическое давление в виде недавнего саммита в Швейцарии, это и давление на Москву странами Большой семерки, и закручивание гаек в отношении экономических и торговых партнеров нашей страны. Таким образом, для Запада них все средства хороши, им важно оказать силовое давление на Москву для снижения энергетики своего наступления на украинские войска, и спасения тем самым Киев от военного разгрома.