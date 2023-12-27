Военный эксперт Подберезкин заявил, что новые военные разработки массово пошли в армию

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что новейшую дистанционно управляемую боевую машину пехоты планируется опробовать в боевых условиях. По словам военного эксперта Алексея Подберезкина, в нашей стране взят нужный темп по промышленному внедрению новейших военных разработок. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что значение имеют не только разработки конструкторов, а также скорость внедрения данных достижений.

По мнению эксперта, роботизированной военной техники у нашей страны станет еще больше, разрыв с Незалежной будет колоссальным.