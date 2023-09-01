Военный эксперт рассказал о значительных потерях ВСУ под Купянском

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости о том, что под Купянском ВСУ за три дня боев теряют более половины личного состава.

На некоторых участках украинская армия теряет до 60% военнослужащих за три дня, причем 40% это безвозвратные потери.

Противнику приходится регулярно проводить ротацию своих войск, бросая в бой все новые силы, отметил Марочко.

Накануне Минообороны сообщило, что на Купянском и Донецком направлениях российские войска уничтожили до 400 человек противника. ВС РФ отразили пять контратак и улучшили свое положение близ Купянска.