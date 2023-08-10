Военный эксперт рассказал об успехах российских войск под Купянском

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости об успешных действиях российских войск под Купянском в Харьковской области.

В ходе наступления было освобождено несколько населенных пунктов, а российские войска заняли более удобные позиции, вытеснив с них противника.

Всего с начала недели на Купянском направлении ВС РФ отбили 20 опорных пунктов.

Непростое положение ВСУ в Харьковской области в понедельник признала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По данным Минобороны, при освобождении населенного пункта Новоселовское было уничтожено до 100 украинских военнослужащих.