После того, как Марьинка была освобождена, стало возможным перейти к штурму Авдеевки.

О ситуации в районе Донецка рассказал полковник в отставке Андрей Кошкин, завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова. Он напомнил, что совсем недавно российские подразделения сумели отбить Марьинку.

«Дело в том, что зачистили Марьинку и весь этот комплекс, который нависал над южным направлением», - указал он.

Его слова привело издание Lenta.ru. Кошкин сообщил, что теперь ВС РФ могут перейти к зачистке Авдеевки, из которой ВСУ также ведут обстрелы Донецка. Он выразил надежду, что новый город будет освобожден как можно быстрее, чтобы обезопасить мирных жителей от огня с украинской стороны.