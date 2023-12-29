Военный эксперт Тихомиров объяснил, почему российские самолеты Су-35 лучше американских F-16

Истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики в зоне спецоперации от украинских самолетов, которые в итоге прервали выполнение боевого задания. Все отечественные самолеты вернулись на аэродром вылета, боевая задача была полностью выполнена. Военный эксперт Алексей Тихомиров пояснил, почему наша армия имеет безусловное превосходство в воздухе над Незалежной. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, характеристики отечественных самолетов Су-35 гораздо лучше американских F-16, поскольку имеют больший арсенал, дальность поражения целей, управляемость и сверхманевренность.

Эксперт добавил, что Су-35 могут совершать полеты без дозаправки на расстояния до 3,6 тыс. км, а F-16 преодолевают менее трех тысяч километров. Кроме того, локатор на американском истребителе имеет дальность вдвое меньше, чем у российских Су-35.