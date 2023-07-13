Военный обозреватель Литовкин считает, что ВСУ смогут долго сражаться с Россией за счет западного вооружения

По словам военного обозревателя Виктора Литовкина, западные страны поставляют оружие Незалежной, руководствуясь принципом «корми собаку, чтобы она не сдохла от голода, но громко лаяла». Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он подчеркнул, что данная война ведется не с целью победы Киева, а с целью истощения Москвы.

По мнению эксперта, сокращение поставок вооружения и финансов Украине маловероятно, поскольку Запад в данном случае действует в собственных интересах.