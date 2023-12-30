По словам военного политолога Андрея Кошкина, украинская армия целенаправленно атаковала мирное население Белгорода. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что из-за провала украинского контрнаступления военные перешли к стратегической обороне и террорударам по территории нашей страны.

По мнению эксперта, новость об ударах по Белгороду вызвала радость в соцсетях у граждан Незалежной, которые посчитали, что рады тому, что убивают мирное население.

Он подчеркнул, что российская армия не наносит удары по гражданской инфраструктуре, а бьют именно по военной и логистической системе обеспечения украинских войск.