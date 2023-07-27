Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что западное оружие показало свою неэффективность на Украине. Об этом он написал в своих соцсетях.

Киевский режим всякий выпрашивает у своих союзников новое «чудо-оружие», которое должно обеспечить ему победу на поле боя.

«Сначала это были американские гаубицы «три топора», потом – «хаймерсы», затем – «леопарды» и «брэдли». Ничто из этого не помогло укронацистам при их контрнаступлении. Наши солдаты и офицеры сжигают западную технику одну за другой», – отметил Володин.

Сейчас у Киева идея-фикс – истребители F-16, но и они будут уничтожены российскими войсками. Никакое новое оружие, поставляемое Украине, не сможет повлиять на исход спецоперации, уверен председатель парламента.

Единственное, на что это повлияет: потенциальные покупатели откажутся приобретать западное оружие, показавшее свою бесполезность, заключил Володин.