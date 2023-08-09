Воронку от взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде обнаружили на складе пиротехники. Об этом со ссылкой на источник сообщил «360» .

Собеседник издания рассказал, что сотрудники правоохранительных органов уже связались с генеральным директором компании «Пиро-Росс» Сергеем Чанкаевым. По некоторым данным, в ангаре, который арендовала частная фирма, могли храниться взрывчатые вещества, которые использовались для изготовления пиротехники.

«При этом в хранении (взрывчатых веществ. — прим. ред.) могли быть нарушения», — сказал источник.

Собеседник телеканала также сообщил, что по территории завода взрывной волной разбросало болванки. По предварительным данным, это могут быть пиротехнические мортиры — тубы с дном для запуска фейерверков. При этом есть версия, что частная компания производила установки именно для запуска пиротехники большой мощности.

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел сегодня в 10:40. ЧП случилось на сладе, который принадлежит частной компании. Помещение находится на прилегающей к заводу территории. Сотрудников предприятия эвакуировали. В настоящее время на месте работают представители силовых ведомств и экстренные службы.