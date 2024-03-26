Востоковед Мендкович считает невозможным причастность ИГИЛ* к теракту в «Крокус Сити Холле»

По словам востоковеда Никиты Медковича, боевики, устроившие теракт в «Крокус Сити Холле», маловероятно связаны с ИГИЛ*. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что эти террористы нарушили чересчур много правил ислама, за которые так яро борется террористическая группировка. Прежде всего атака произошла во время ключевой пятничной молитвы и во время священного Рамадана. Также в кровавом видеоролике, снятом исполнителями теракта, много нарушений исламских традиций, включая форму принесения клятвы движения, что свидетельствует об их довольно слабой идеологической мотивации.

По мнению эксперта, при этом вероятность причастности к теракту западных спецслужб достаточно велика, к тому же с учетом заявления о причастности террористической организации «ИГИЛ*-Хорасан», которая фактически может выступать орудием американских спецслужб по дестабилизации Афганистана после ухода оттуда и орудием в войне против режима талибов.

Он добавил, что в каждом конкретном случае это можно списать на безграмотность или корыстность конкретных исполнителей, однако в целом данные признаки вызывают довольно серьезные вопросы.