В течение десяти часов, с 13:00 до 23:00 по московскому времени, расчеты ПВО нейтрализовали восемнадцать вражеских БПЛА самолетного типа. Воздушные цели были перехвачены и ликвидированы в небе над семью субъектами страны, включая приграничные Белгородскую, Брянскую, Курскую и Ростовскую области, а также центральные — Калужскую, Тульскую и Подмосковье.

Данная информация была официально подтверждена в вечерней сводке Министерства обороны РФ во вторник.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 18 ноября силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник.