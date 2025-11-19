Воздушный щит России: за 10 часов сбито 18 украинских дронов-камикадзе
Силы ПВО ликвидировали 18 украинских дронов над Россией
Фото: [istockphoto.com/Aleksandr Rybalko]
Силами российской противовоздушной обороны был успешно отражен массированный налет украинских беспилотников.
В течение десяти часов, с 13:00 до 23:00 по московскому времени, расчеты ПВО нейтрализовали восемнадцать вражеских БПЛА самолетного типа. Воздушные цели были перехвачены и ликвидированы в небе над семью субъектами страны, включая приграничные Белгородскую, Брянскую, Курскую и Ростовскую области, а также центральные — Калужскую, Тульскую и Подмосковье.
Данная информация была официально подтверждена в вечерней сводке Министерства обороны РФ во вторник.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 18 ноября силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник.