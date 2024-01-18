Врач Глушакова назвала обязательные правила купания в крещенской проруби

Окунаться в крещенскую прорубь следует только здоровым людям. По словам врача Алены Глушаковой, в идеале перед купанием лучше проконсультироваться с врачом, при этом следует соблюдать некоторые правила, позволяющие подготовиться к такому стрессовому для тела мероприятию. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что задолго до купания следует принимать по утрам контрастный душ, а перед окунанием в прорубь стоит немного разогреться, сделав разминку.

По мнению медика, купания в проруби противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, центральной нервной, дыхательной, мочеполовой систем, а также тем, у кого имеются кожные и психические заболевания.

Она подчеркнула, что примерно за два часа до окунания следует плотно поесть, но ни в коем случае не употреблять алкоголь.