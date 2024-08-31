Врач Мэтью Перри признал свою вину в поставке наркотиков киноактеру

Один из врачей скончавшегося актера Мэтью Перри признал свою вину в одном из пунктов обвинения. Он признался в том, что участвовал в распространении кетамина. Об этом сообщил телеканал АВС.

Киноактер Мэтью Перри скончался от воздействия наркотических средств. Экспертиза показала, что он отравился кетамином, причем средство попало в его организм не в результате лечения. После этого правоохранители начали расследование, как кетамин мог попасть к актеру. Очень быстро они заподозрили врачей, которые работали с Перри.

В итоге медик по имени Марк Чавес признал себя виновным по одному из пунктов обвинения. Он согласился, что вступил в «сговор с целью распространения кетамина». Теперь врачу грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Мэттью Перри похоронили неподалеку от съемочного павильона, в котором снимали сериал «Друзья» На его похоронах присутствовали все исполнители главных ролей этого ситкома.