Враг снова атакует Ростов: идет массированный налет дронов, взорвался и горит трансформатор

Как передают местные паблики в соцсетях, сейчас громко как в самом Ростове-на-Дону, так и в нескольких населенных пунктах неподалеку. Сообщается, что в городе после попадания вражеского дрона загорелась электроподстанция.

«В районе 1:20 в небе над Родионово-Несветайским районом пролетели несколько БПЛА. Один упал в районе хутора Курлаки. Второй в районе Генеральского поселения (на видео слышно как летят). В 1:35 услышали звук дрона и взрыв к западу от Ростова», — приводится в публикациях.

Как уверяют местные жители, в Ростовской области силы ПВО сбили уже четыре украинских дрона, а на подлете к Ростову-на-Дону 1. Сообщается, что в настоящее время еще пять БПЛА противника могут лететь к Таганрогу и Морозовску.

Информации о пострадавших пока не приводится.

Ранее главком ПВО генерал-лейтенант Семенов заявил, что счет уничтоженных украинских беспилотников идет уже на десятки тысяч. По его данным, с начала спецоперации было перехвачено 27 тысяч дронов ВСУ различных моделей.