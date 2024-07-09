Враг снова атакует Ростов: идет массированный налет дронов, взорвался и горит трансформатор
Фото: [соцсети]
Украинские боевики под покровом ночи вторника, 9 июля, при помощи беспилотников массированно атакуют Ростовскую область, стараясь нанести урон инфраструктурным объектам, расположенным на территории региона.
Как передают местные паблики в соцсетях, сейчас громко как в самом Ростове-на-Дону, так и в нескольких населенных пунктах неподалеку. Сообщается, что в городе после попадания вражеского дрона загорелась электроподстанция.
«В районе 1:20 в небе над Родионово-Несветайским районом пролетели несколько БПЛА. Один упал в районе хутора Курлаки. Второй в районе Генеральского поселения (на видео слышно как летят). В 1:35 услышали звук дрона и взрыв к западу от Ростова», — приводится в публикациях.
Как уверяют местные жители, в Ростовской области силы ПВО сбили уже четыре украинских дрона, а на подлете к Ростову-на-Дону 1. Сообщается, что в настоящее время еще пять БПЛА противника могут лететь к Таганрогу и Морозовску.
Информации о пострадавших пока не приводится.
Ранее главком ПВО генерал-лейтенант Семенов заявил, что счет уничтоженных украинских беспилотников идет уже на десятки тысяч. По его данным, с начала спецоперации было перехвачено 27 тысяч дронов ВСУ различных моделей.