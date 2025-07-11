Временные ограничения на взлет и посадку введены в аэропорту Жуковский, сообщила Росавиация
План «Ковер» введен в московском аэропорту Жуковском
Фото: [Международный аэропорт Жуковский/Медиасток.рф]
В московской воздушной гавани Жуковский временно приостановлены операции по приёму и отправке самолётов, о чём проинформировал Артём Кореняко, пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), в своем Телеграм-канале.
По словам Кореняко, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов воздушных судов в столичном авиаузле.
"Аэропорт Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.
Ранее стало известно, что в результате оперативных действий противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации был успешно перехвачен и нейтрализован беспилотный летательный аппарат, который осуществлял полет в направлении Москвы, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.