Временные ограничения на взлет и посадку введены в аэропорту Жуковский, сообщила Росавиация

В московской воздушной гавани Жуковский временно приостановлены операции по приёму и отправке самолётов, о чём проинформировал Артём Кореняко, пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), в своем Телеграм-канале.

По словам Кореняко, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов воздушных судов в столичном авиаузле.

"Аэропорт Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.

Ранее стало известно, что в результате оперативных действий противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации был успешно перехвачен и нейтрализован беспилотный летательный аппарат, который осуществлял полет в направлении Москвы, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.