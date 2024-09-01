ВС РФ нанесли массированный удар по Харькову

Российские войска нанесли мощный удар по украинской инфраструктуре в Харькове, сообщили в администрации города.

Сразу несколько ракетных ударов достигли цели. Прилеты были в районе станции метро «Академика Павлова», в торговый центр в Салтовском районе. Судя по фото, практически уничтожен дворец спорта в Харькове.

Сообщалось о повреждении газопровода.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об освобождении населенных пунктов Птичье и Выемка в ДНР.