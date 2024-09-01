Российские военнослужащие группировок «Центр» и «Юг» продолжают планомерное наступление на вражеские позиции в ДНР. Как информирует пресс-служба Минобороны России, они освободили населенные пункты Птичье и Выемка. Последний находится на железной дороге Артемовск — Северск.

«Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями полностью освободили населенный пункт Птичье Донецкой Народной Республики. В результате успешных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Выемка Донецкой Народной Республики», — отметили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что, наступая в глубину обороны противника, ВС РФ открывают прямой путь к Северску. Заняв его, российские военные смогут выйти с фланга к главному «бастиону» украинских войск в Донбассе — Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что главком ВСУ Александр Сырский платит слишком большую цену за вторжение в Курскую область.