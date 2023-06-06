Вскапывать почву или сносить дома: военный эксперт Корнев рассказал о последствиях взрыва «грязной бомбы»

Правоохранители в Ивановской области предотвратили теракты с «грязной бомбой», сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Насколько это опасный снаряд и в чем его отличительные особенности, нам рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

По его словам, «грязная бомба» — это обычное взрывное устройство. Правда, его не сбрасывают с самолетов. Выглядеть такая конструкция может вполне тривиально: это взрывчатка в мешках или контейнерах, обложенная радиоактивным материалом. Например, радиоактивными отходами.

«Технология изготовления может быть разной, она несложная. А изготовление стоит недорого. В качестве взрывчатки можно использовать тол, которым подрывают карьеры», — объясняет редактор сайта MilitaryRussia корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Взорвать такую бомбу можно либо дистанционно, либо путем поджога бикфордова шнура, продолжает Корнев. А когда происходит взрыв, радиоактивные отходы распыляются вокруг.

«Однако зона поражения будет небольшая — от 20-ти до 100 м. Все зависит от мощности взрыва и типа используемых радиоактивных веществ. Максимум — километр. Радиационное поражение от такой «грязной бомбы» будет максимально высоким в зоне взрыва, а потом радиоактивность будет очень быстро снижаться», — отметил эксперт.

Как говорит наш собеседник, ветер после взрыва разнесет так называемый «хвост заражения». На открытой местности придется отыскивать каждый радиоактивный обломок, плюс снимать верхний слой почвы. А зараженный торговый центр придется деактивировать, а потом еще уничтожать и вывозить по кусочкам, заключил Корнев.

Ранее эксперт объяснил, почему США не позволят Украине создать «грязную бомбу».