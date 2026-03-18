«Вспышки над морем и гул моторов»: Новороссийск атакуют беспилотники

Средства ПВО задействованы для отражения налета украинских беспилотников в районе Новороссийска. Ситуацию освещает телеграм-канал SHOT, ссылаясь на свидетелей происшествия.

Как отмечают горожане, нападение на Краснодарский край стартовало в 03:30 мск. Оборона города продолжается, боевая работа в небе не прекращается.

Громкие звуки взрывов раздавались в Новороссийске минимум пять раз. В темном небе слышен характерный шум моторов БПЛА, а над Черным морем видны световые эффекты от детонаций. По словам очевидцев, сбиты уже минимум три воздушные цели.

Официальных заявлений о случившемся и масштабах последствий пока не поступало.

Ранее Минобороны раскрыло детали уничтожения 35 дронов над территорией Россией.