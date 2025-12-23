ВСУ атаковали пригород Ростова-на-Дону, в городе хозяйничают дроны-камикадзе, гремят взрывы

В окрестностях Ростова-на-Дону в ночь на вторник, 23 декабря, прогремели серия мощных взрывов. Эту информацию распространил телеграм-канал Shot, ссылаясь на очевидцев.

В Новочеркасске, расположенном рядом с Ростовом, очевидцы сообщили о серии из пяти взрывов, которые вызвали дрожь в окнах домов. В небе наблюдались яркие вспышки, а также был слышен шум двигателя.

Согласно предварительным данным, системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали атаку украинских дронов-камикадзе. На данный момент нет сведений о пострадавших или повреждениях.

Министерство обороны России ранее проинформировало о перехвате украинских беспилотных летательных аппаратов над Крымом и Черным морем. В Севастополе были уничтожены восемь воздушных целей.