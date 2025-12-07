ВСУ атаковали Саратов и Энгельс, на городом не прекращаясь гремят взрывы

В Телеграм-канале Shot в ночь на воскресенье, 7 декабря, появилась информация о серии взрывов в Энгельсе и Саратове. Жители этих городов сообщили о работе противовоздушной обороны (ПВО), которая, предположительно, была направлена на украинские дроны.

В городских районах прозвучали сигналы воздушной тревоги. На данный момент официальные источники не предоставили никаких данных о возможных жертвах или разрушениях.

По свидетельству очевидцев, было зафиксировано от пяти до семи взрывов, от которых содрогнулись стены в центральной и северной частях города. Местные жители утверждают, что вражеские беспилотные летательные аппараты приближаются на небольшой высоте со стороны Волги.

Ранее сообщалось, что в небе над Саратовской областью было уничтожено восемь дронов, над Волгоградской и Ростовской областями — по семь аппаратов. Еще один беспилотный летательный аппарат был сбит над территорией Краснодарского края. Все цели были своевременно отражены. Предварительно, разрушений и жертв нет.