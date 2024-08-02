ВСУ атакуют Севастополь: в районе Фиолента ПВО сбивает вражеские цели
Фото: [соцсети]
Украинские боевики в ночь на пятницу, 2 августа, предприняли попытку атаковать инфраструктурные и военные цели на территории Севастополя. Как передает корреспондент «Подмосковье Сегодня», удар пришелся по дачным поселкам в районе мыса Фиолент.
Первые взрывы прозвучали в 1:20. Начала работать российская ПВО. В небе один за другим были сбиты украинские дальнобойные ракеты. Часть обломков упали рядом с домами садовых товариществ.
В Севастополе сейчас ревут уличные ретрансляторы воздушной тревоги. Ситуация по последствиям вражеской атаки, пострадавшим и жертвам уточняется.
«В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — написал в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.