ВСУ атакуют Севастополь: в районе Фиолента ПВО сбивает вражеские цели

Украинские боевики в ночь на пятницу, 2 августа, предприняли попытку атаковать инфраструктурные и военные цели на территории Севастополя. Как передает корреспондент «Подмосковье Сегодня», удар пришелся по дачным поселкам в районе мыса Фиолент.

Первые взрывы прозвучали в 1:20. Начала работать российская ПВО. В небе один за другим были сбиты украинские дальнобойные ракеты. Часть обломков упали рядом с домами садовых товариществ.

В Севастополе сейчас ревут уличные ретрансляторы воздушной тревоги. Ситуация по последствиям вражеской атаки, пострадавшим и жертвам уточняется.