ВСУ бомбят Афипский на Кубани, город под атакой украинских БПЛА

В поселке Афипский, расположенном в Краснодарском крае, вспыхнул пожар после серии взрывов, сообщает Телеграм-канал Shot, ссылаясь на местных жителей. По предварительной информации, город подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов.

Жители сообщили каналу, что около трех часов ночи их разбудили громкие звуки. Они насчитали шесть-восемь мощных взрывов.

В районе местного предприятия произошло возгорание.

На данный момент нет официальной информации о пострадавших или разрушениях.

Напомним, что в Афипском находится крупнейший на Кубани нефтеперерабатывающий завод, который ранее неоднократно подвергался вражеским атакам с воздуха.

