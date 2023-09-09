ВСУ бросили в бой на артемовском направлении мобилизованных полицейских
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Они были замечены российской разведкой в районе Клещеевки. Эти бойцы прибыли под Артемовск совсем недавно.
О данном факте рассказал Ян Гагин, советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. По его утверждению, среди правоохранителей, попавших под мобилизацию, есть представители самых различных украинских регионов, в том числе и из западных областей.
«По данным разведки, их перебросили в количестве до сотни человек совсем недавно», - сообщил он.
Его слова привело ТАСС. Гагин добавил, что они уже понесли заметные потери, более десятка человек среди них было убито и ранено.