ВСУ атакуют Самару с помощью дронов. На юге города слышны взрывы. Об этом сообщает Mash со ссылкой на местных жителей.

Жители города сообщили, что первые звуки были слышны в 3:23, после чего произошло еще десять мощных взрывов.

Они уточнили, что беспилотные летательные аппараты летели низко, что вызвало дрожь окон и срабатывание автомобильных сигнализаций. По предварительным данным, они намереваются атаковать одно из местных стратегически важных предприятий.

Официальной информации по происходящему сейчас в городе нет. В ночь на четверг, 28 августа, Росавиация приостановила работу аэропорта Самары из-за угрозы атаки с воздуха.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали дронами Петров Вал под Волгоградом, в городе сильный пожар.