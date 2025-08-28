ВСУ изводят дронами Самару — Предварительно, атакуют один из местных заводов
Mash: ВСУ атакуют дронами Самару — взрывы слышат на юге города
Фото: [соцсети]
ВСУ атакуют Самару с помощью дронов. На юге города слышны взрывы. Об этом сообщает Mash со ссылкой на местных жителей.
Жители города сообщили, что первые звуки были слышны в 3:23, после чего произошло еще десять мощных взрывов.
Они уточнили, что беспилотные летательные аппараты летели низко, что вызвало дрожь окон и срабатывание автомобильных сигнализаций. По предварительным данным, они намереваются атаковать одно из местных стратегически важных предприятий.
Официальной информации по происходящему сейчас в городе нет. В ночь на четверг, 28 августа, Росавиация приостановила работу аэропорта Самары из-за угрозы атаки с воздуха.
