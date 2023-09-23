Предприятие «Эко-Комфорт-Сервис», которое располагается в городе Ясиноватая, сильно пострадало от артиллерийского обстрела со стороны украинской армии. Когда-то Челябинск, город-побратим, передал Ясиноватой специализированные автомашины для его коммунального хозяйства. Теперь все эти машины, в количестве порядка 20 штук, были уничтожены обстрелом с украинской стороны. Часть техники сгорела, еще у некоторой части разрушены двигатели.

«В связи с тем, что сильный обстрел был, не было возможности ее просто затушить», - заявил один из рабочих, свидетелей обстрела.

Его слова привели РИА Новости. Теперь в городе фактически нет специализированных машин, способных вывозить мусор. Обстрел города производился кассетными боеприпасами. Судя по найденным осколкам снарядов с надписями на английском языке, они были выпущены в одной из западных стран.