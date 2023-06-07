Украинские военные повредили аммиакопровод в районе Купянска в Харьковской области. Об этом РИА Новости рассказал российский разведчик.

Военнослужащий сообщил, что один украинский солдат умер от отравления аммиаком, а еще двое были госпитализированы. После этого на позиции прибыли украинские командиры высокого ранга и дали команду солдатам находиться на месте в масках и противогазах.

В этой местности проходит аммиакопровод Тольятти – Одесса. Через него велась поставка российского аммиака на экспорт.

После начала СВО «Тольяттиазот» заявил о прекращении транзита по трубопроводу и сосредоточился на железнодорожных перевозках.