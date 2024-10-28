На территории Кореневского района Курской области усадьба Иосифа Викторова повреждена в результате атак украинских войск, сообщило региональное правительство в своем Telegram-канале.

«Пострадал еще один объект культурного наследия — усадьба И.Т. Викторова, известная как «Дворец для любимой», расположенная в селе Сафоновка Кореневского района» — указано в публикации.

Это здание, возведенное в стиле средневековых немецких замков, было построено по заказу помещика Иосифа Викторова в знак его любви к молодой немке.

По рассказам местных жителей, избранница Викторова не вышла за него замуж и отказалась переехать в Россию, в результате чего он был вынужден лишь изредка принимать гостей в своем великолепном дворце.

После революции 1917 года особняк опустел. В 1930-е годы в здании открылась школа, которая прекратила свою работу относительно недавно.

Ранее в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины пострадало административное здание на территории усадьбы Барятинских в поселке Марьино, Курской области.