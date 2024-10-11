Административное здание на территории усадьбы Барятинских в поселке Марьино, Курской области, пострадало в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

По информации губернатора Курской области Алексея Смирнова, атака произошла на территории Рыльского района. Зафиксировано пять попаданий, однако мирные жители, к счастью, не пострадали.

Обстрел повредил объект культурного наследия федерального значения – комплекс «Усадьба Барятинских». В результате атаки было зафиксировано повреждение административного здания, находящегося на территории исторического ансамбля.

Обстрелы в приграничных районах Курской области со стороны ВСУ происходят регулярно, однако на этот раз пострадал важный объект культурного значения. Власти продолжают следить за ситуацией в приграничной зоне и предпринимают меры для минимизации последствий обстрелов.

Ранее стало известно о том, что в Германии заявили о провале вторжения ВСУ в Курскую область.