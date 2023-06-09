ВСУ предприняли несколько неудачных попыток прорыва в Запорожской области – Рогов

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал в интервью РИА Новости о том, что за прошедший день украинцы предприняли шесть попыток прорыва линии фронта.

ВСУ пытались прорваться на территории Запорожской области. Четыре атаки удалось отразить недалеко от Времевского выступа, еще две – недалеко от Орехова. Украинцев, которые пытались проникнуть в российскую оборону, отбросили назад.

Противник понес значительные потери как в технике, так и в людях. Также Рогов уточнил, что для ударов по ВСУ использовалась и авиация, и артиллерия.