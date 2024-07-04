ВСУ предприняли попытку атаковать несколькими дронами Тамбовскую область

Украинские боевики под утро четверга, 4 июля, запустили по Тамбовской области РФ сразу несколько боевых дронов в надежде поразить инфраструктурные объекты региона, сообщил в своем аккаунте в соцсетях губернатор Максим Егоров.

По словам главы Тамбовской области, региональные силы ПВО сработали безупречно, ликвидировав в небе два вражеских беспилотника до того, как они успели бы нанести какой-либо вред.

«Сегодня в районе 4.00 утра в Тамбовской области зафиксирован прилет двух БПЛА», — сказано в сообщении губернатора в его Telegram-канале.

Егоров заверил, что жертв, пострадавших и разрушений на земле нет. Ситуация находится под контролем, на месте работают оперативные службы, заключил губернатор Тамбовской области.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео удара ОТРК «Искандер-М» по населенному пункту Украинка у Запорожской области. Там на станции в момент ракетной атаки ВС РФ происходила разгрузка железнодорожного эшелона с военной техникой для украинской армии, в том числе переданной Киеву странами Запада.