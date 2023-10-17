ВСУ шесть раз пытались атаковать российские позиции на краснолиманском направлении

Российские бойцы раз за разом срывали все попытки украинцев наступать в районе Серебрянского лесничества, а также на Торском участке.

В атаках принимали участие подразделения 63-й и 67-й механизированных бригад, а также штурмовые группы 12-й бригады специального назначения «Азов»*. Об это сообщил Александр Савчук, руководитель пресс-центра группировки войск «Центр».

«На краснолиманском направлении огнем артиллерии и ударами армейской и штурмовой авиации сорваны шесть попыток атак штурмовых групп», - рассказал он.

Его слова привело ТАСС. Украинские войска потеряли около 60 своих военнослужащих. У них также были уничтожены бронемашина Kozak и один пикап.