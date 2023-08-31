ВСУ стали экономить технику на Запорожском фронте из-за больших потерь

ВСУ уже потеряли много техники, и теперь используют ее только для того, чтобы подвезти солдат к передовой.

Рогов рассказал, что российские войска нанесли упреждающие удары в Ореховском и Запорожском районах.

В последние недели Запорожское направление стало одним из самых горячих на всей линии соприкосновения. Украинские боевики безуспешно пытаются захватить село Работино, так как считают, что овладение этим населенным пунктом откроет им дорогу на Токмак.