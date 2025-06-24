ВСУ уничтожили в Брянском приграничье более 500 домов
Из-за атак ВСУ в Брянском приграничье уничтожено более 500 жилых домов
Фото: [pxhere.com]
Украинские боевики с помощью БПЛА атаковали Брянскую область. В результате разрушены 504 жилых дома. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Жителям разрушенных домов выплатят компенсации (84 тыс. руб. за 1 кв. метр), отметил он.
Денежные средства на эти цели будут выделены из бюджета области.
На полученные деньги люди купят жилье. Приобрести жилье можно в любом районе Брянской области.
Ранее сообщалось о том, что в Миллеровском районе Ростовской области ПВО отразила атаку дронов. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.