В Миллеровском районе Ростовской области ПВО отразила атаку дронов

В Ростовской области произошла атака с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Как он сообщил, инцидент произошёл в период с 18:00 до 18:30 в Миллеровском районе. Силы и средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Глава региона настоятельно рекомендовал населению быть бдительными, поскольку угроза нападения на северные районы области сохраняется.

Ранее сообщалось, что ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, летевших на российские регионы. 14 БПЛА были уничтожены над Брянской областью, 11 — над Курской областью, 10 — над Орловской областью, пять — над Белгородской областью и три — над Тульской областью.