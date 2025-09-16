ВСУ вновь нанесли урон Белгороду в ходе атаки по городу

Украинские беспилотники атаковали Белгород, в результате чего загорелся автомобиль и пострадало здание. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Белгород вновь подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По предварительным данным, в результате нападения ВСУ никто не пострадал. Один из беспилотников попал в автомобиль. Он загорелся, но огонь был оперативно потушен пожарными.

Другой беспилотник ударил по коммерческому зданию, повредив остекление. Соответствующие фото губернатор приложил в соцсетях. По его словам, власти в настоящий момент уточняют информацию о возможных других последствиях атаки Вооруженных сил Украины.

Ранее украинские БПЛА были сбиты в пяти районах Ростовской области.