Выпрыгивают из окон запертой квартиры: Жители Лобни пытаются спасти кошек, запертых на 9-м этаже

Жители одного из домов на Фестивальной улице в Лобне пытаются спасти животных, которые оказались запертыми в квартире без еды и воды. Владелец не появлялся дома уже больше недели.

Отмечается, что три голодных кота сумели освободиться и выпрыгнули с балкона на девятом этаже на улицу. Из них двое выжили, а один погиб от полученных травм. Неравнодушные люди нашли пострадавших животных и отнесли их в ветеринарную клинику. В квартире на верхнем этаже находятся и другие животные — одна собака и около восьми истощенных котов.

«Мы хотим освободить этих кошек, чтобы помочь им и напоить их водой, особенно сейчас, когда такая жара. Полиция приезжала трижды, однако они не были готовы взять на себя ответственность. Если бы была информация о том, что в квартире находится человек, нуждающийся в помощи, или труп, или произошло криминальное событие с участием людей, то полиция быстро вскрыла бы дверь с помощью МЧС», — рассказал один из участников инициативной группы Константин.

По словам жителей этого многоэтажного дома, владельцем заблокированных в квартире животных является мужчина по имени Дмитрий, примерно 35 лет. У него есть проблемы с алкоголем, он живет с партнершей и зарабатывает на жизнь временными работами. Из-за неуплаты у него отключили электричество.

Соседи смогли узнать номер телефона Дмитрия и даже поговорить с ним. Во время короткого разговора мужчина успокоил, что скоро вернется домой и объяснил свое долгое отсутствие работой. Группа инициативных жильцов и людей, которым небезразлична судьба животных, осталась ждать мужчину у подъезда, но через несколько часов стало понятно, что он не приедет. К тому времени телефон Дмитрия уже был выключен, и повторные попытки дозвониться до него оказались безуспешными.

К ближе к полуночи удалось вызвать на место участкового, однако он отказался открывать входную дверь без присутствия ветеринарного врача, который сможет официально, в письменной форме, подтвердить тяжелое состояние животных.

В настоящее время жители города продолжают искать способы оказать помощь кошкам и собаке. Две спасенные кошки находятся в ветеринарной клинике под наблюдением врачей. Для их лечения был открыт сбор денежных средств. Благодаря совместным усилиям уже удалось собрать около шести тысяч рублей.