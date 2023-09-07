Высокопоставленного дипломата взяли под арест в Японии за многомиллионные взятки

Прокуратура Токио считает, что Масатоси Акимото, находясь на посту заместителя министра иностранных дел, активно содействовал в продвижении ветроэнергетической компании Japan Wind Development. За это он получал от ее руководства солидные денежные вознаграждения. Правоохранители выразили мнение, что в период с 2021 года по настоящее время чиновник получил взятки на десятки миллионов иен.

Об этом сообщил телевизионный канал NHK. 4 августа сотрудники полиции провели обыск в офисе у Акимото. Они искали улики по поводу получения денежных сумм в размере 400 тысяч долларов. После этого дипломату пришлось покинуть свой пост. Его также лишили партийного депутатского мандата в парламенте. Теперь же бывшего замминистра взяли под стражу в рамках ведущегося расследования.