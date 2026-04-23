«Взрыв был такой, будто небо раскололось». Дрон ВСУ врезался в многоэтажный дом в Самаре

В Самаре беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Вооружённым силам Украины (ВСУ), влетел в жилой многоквартирный дом. Об этом рассказали местные жители в телеграм-канале SHOT.

По предварительным данным, пострадали минимум два последних этажа здания. Имеются сведения о раненых людях, однако точное число пока не называется.

Очевидцы сообщают, что взрывы в небе над городом раздались примерно полчаса назад. Один из дронов в ходе атаки врезался в многоэтажку, расположенную в северной части города. Повреждения получили как минимум три квартиры на верхних этажах. Также осколки повредили припаркованные рядом автомобили.

На месте происшествия сейчас работают бригады скорой помощи и пожарные расчеты. Информации о погибших или пострадавших на данный момент официально не поступало.

Ранее сообщалось о том, что в Волгоградской области БПЛА попал в многоквартирный дом.